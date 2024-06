LIVESTREAM EK atletiek: Hoe presteert Carmoy in finale hoogspringen en waar eindigen Hauttekeete en Van der Plaetsen in de tienkamp?

Welkom!

Het EK atletiek loopt stilaan op zijn laatste benen, maar met twee stevig gevulde avondsessies staat er nog heel wat lekkers op het menu.Vanavond zijn er maar liefst 8 finales gepland en in 3 daarvan krijgen we Belgente zien.



Er is natuurlijk de ontknoping in de tienkamp. Jente Hauttekeete en Thomas Van der Plaetsen beginnen als respectievelijk 10e en 16e aan de laatste twee disciplines, het speerwerpen en afsluitende 1.500 meter.



In de finale van het hoogspringen mag Thomas Carmoy zich mengen in de medaillestrijd en in de finale van de 10.000 meter komen Chloé Herbiet en Jana Van Lent in actie.