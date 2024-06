LIVESTREAM EK atletiek: Doom en Sacoor naar finale 400m, geen stunt voor Nkansa en Rosius in halve finales 100m

Zit er nog meer in voor Rosius en Nkansa?

Na de mannen op de 400 meter is het aan de vrouwen op de 100 meter. Rani Rosius en Delphine Nkansa proberen daar een plekje te veroveren in de finale, die straks het orgelpunt van de avond vormt. Rosius loopt in de eerste van drie reeksen, Nkansa in de tweede. Enkel de top twee gaat rechtstreeks naar de finale, de twee beste verliezende tijden worden opgevist.



Rani Rosius snelde gisteren overtuigend naar winst in haar reeks in 11"20, amper twee honderdsten boven haar persoonlijk record en de snelste tijd van alle deelneemsters. Delphine Nkansa stootte als tweede in haar reeks ook door naar de halve finales in 11"28, ook al een seizoensbeste.