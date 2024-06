EK atletiek: Carmoy vlot naar finale hoogspringen, Couckuyt haalt halve finales 400 meter horden, top 30 voor Belgen op halve marathon

Drie foutloze sprongen voor Thomas Carmoy . Met 2,21 meter verzekerde hij zich bijzonder vlot van een plek in de finale van het hoogspringen, die dinsdagavond afgewerkt wordt. "Ik ben heel tevreden over mijn competitie, ik voelde me heel goed. Ik had goede benen om ook 2,25 meter te springen, maar 2,21 meter volstond. In de finale wil ik zo goed mogelijk doen, hopelijk kan ik mijn persoonlijk record verbeteren." Ook Paulien Couckuyt deed wat van haar verwacht werd op de 400 meter horden. Ze werd in haar reeks derde in 55"73, goed voor de zesde tijd van alle deelneemsters én een plek bij de beste 12 die doorstootten naar de halve finales. "Het grootste doel was de halve finales halen, dit was een verplicht nummer. Het was een rare koers. Ik wou energie sparen, maar dat gaat eigenlijk niet. Het zou geweldig zijn om morgen de olympische limiet te lopen (54"85), maar die zit er de komende weken wel in denk ik."

De halve marathon stond pas voor de tweede keer op het menu van het EK atletiek. Bij de mannen kwamen drie Belgen aan de start met Simon Debognies, Michael Somers en Dorian Boulvin. Debognies kon lang aanklampen bij de kopgroep en finishte uiteindelijk als 15e in 1u02'15".



"Ik ben best tevreden. Het was mijn ambitie om top acht te lopen en daarvoor heb ik ook de wedstrijd gelopen die ik moest lopen. In deze temperaturen waren er gewoon een aantal atleten sterker. Ik heb zeker op mijn waarde gelopen."



Dorian Boulvin kwam als 23e over de finish, Michael Somers volgde als 25e in zijn spoor. Voor Somers ligt de focus op de olympische marathon in Parijs. "Ik wou een verstandige wedstrijd lopen en dat is gelukt. Ik wou hier wel competitief zijn en kan leven met deze prestatie. Ik heb ook verschillende zaken kunnen uittesten. Dit was een soort generale repetitie voor Parijs."



De Europese titel ging naar topfavoriet Yemaneberhan Crippa. Pietro Riva ging in de laatste meters in het Stadio Olimpico nog voorbij de Duitser Amanal Petros en maakte het Italiaanse feestje compleet met zilver. Het gastland pakte zo ook goud in het landenklassement.



Bij de vrouwen maakte Juliette Thomas haar debuut op een groot outdoor kampioenschap. Ze werd 21e in 1u11'35", ondanks een val. "Dat was frustrerend, want ik zat in het goede ritme. Maar ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Het is mijn eerste kampioenschap, 21e plaats is een correcte uitslag. Het belooft voor de toekomst."



Hanne Verbruggen finishte als 30e in 1u12'12" en was daar absoluut niet tevreden mee. "Ik ben iets te enthousiast gestart en moest onderweg overgeven. Dit is een wedstrijd om snel te vergeten, ik ben echt niet tevreden. Het was gewoon mijn dag niet. Ik kom van ver, ik ben pas in februari weer gestart na een lange blessure. Wonderen bestaan niet."



Karoline Bjerkeli Grøvdal zorgde voor een straf nummer op de halve marathon. Amper twee dagen na haar zilveren medaille op de 5.000 meter kwam ze solo aan in het Stadio Olimpico. Het zilver was voor de Roemeense Joan Chelimo Melly, het brons voor de Britse Calli Hauger-Tackery.