Zomertransfers in het buitenland: Sergio Gomez (ex-Anderlecht) trekt naar Sociedad

Van de Beek wil carrière herlanceren in Girona

Donny van de Beek heeft donderdag een permanente overstap gemaakt naar het Spaanse Girona. De 27-jarige Nederlander trekt de deur achter zich dicht bij Manchester United, waar hij de verwachtingen na zijn transfer van Ajax nooit kon inlossen.



Van de Beek maakte in september 2020 de overstap naar United na een geweldig seizoen bij Ajax, met wie hij de halve finales van de Champions League bereikte. In Manchester raakte Van de Beek nooit onder stoom. Hij speelde er slechts 62 wedstrijden en werd op uitleenbeurten gestuurd naar Everton en Frankfurt.



Met Girona treedt hij volgend seizoen aan in de Champions League. De Catalaanse club plaatste zich afgelopen seizoen na een knappe derde plaats in La Liga voor het eerst in zijn geschiedenis voor het Kampioenenbal.