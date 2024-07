Transfers in buitenland: Inter haalt goaltjesdief Taremi weg bij Porto, Lazio-icoon Immobile tekent bij Besiktas

AZ haalt Ierse spits Troy Parrott weg bij Tottenham

In Nederland heeft AZ zijn nieuwe spits beet. Troy Parrott ondertekende een vijfjarig contract in Alkmaar en moet de komende seizoenen voor doelpunten zorgen.



Parrott die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Excelsior, wordt overgenomen van Tottenham Hotspur. De 22-jarige Ier maakte vorig seizoen bij Excelsior indruk met 17 doelpunten in 32 officiële duels.



Ook heeft de spits al 23 interlands achter zijn naam. In het shirt van Ierland was Parrott tot op heden vijf keer trefzeker.



Parrott moet de vervanger worden van Vangelis Pavlidis. De topscorer van de Eredivisie trok eerder deze maand naar Benfica.