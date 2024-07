Transfers in buitenland: Chelsea heeft met jonge Amerikaan Caleb Wiley (19) nieuwe verdediger beet

Savinho eerste nieuwkomer bij City

Manchester City heeft met de Braziliaan Savinho (kort: Savio) zijn eerste transfer van de zomermercato afgerond. De flankaanvaller, die vorig seizoen op uitleenbasis speelde bij seizoensrevelatie Girona, komt over van het Franse Troyes en ondertekende bij de Cityzens een contract tot 2029.





De twintigjarige Savio doorliep de jeugdreeksen van het Braziliaanse Atlético Mineiro en kwam in de zomer van 2022 bij Troyes in Europa terecht. De Franse club verhuurde de jonge Braziliaan achtereenvolgens aan PSV en Girona, dat net als Man City en Troyes in handen is van de City Group. Bij Girona, dat vorig seizoen voor sensatie zorgde in La Liga en uiteindelijk derde werd in de Spaanse competitie, kwam de rechtsbuiten tot elf doelpunten en tien assists in 41 wedstrijden.





Savio debuteerde in maart ook al bij de Braziliaanse nationale ploeg in een vriendschappelijke oefeninterland tegen Engeland op Wembley (0-1-zege). Hij werd ook geselecteerd voor de Copa America en scoorde in de groepswedstrijd tegen Paraguay (1-4-zege) ook zijn eerste interlanddoelpunt. De Seleçao moest uiteindelijk al in de kwartfinales naar huis, na een verloren strafschoppenserie tegen Uruguay.