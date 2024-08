Transfers buitenland: Kossounou wordt bij Atalanta herenigd met De Ketelaere

David Neres ruilt Benfica voor Napoli

De kogel is door de kerk: Napoli heeft de komst van flankaanvaller David Neres aangekondigd. De 27-jarige Braziliaan gold als een basisspeler bij de Portugese topclub Benfica. Volgens mediaberichten is er met de transfer een bedrag van 28 miljoen euro gemoeid.



David Neres trok in januari 2017 van zijn opleidingsclub Sao Paulo naar Ajax, waar hij in vijf seizoenen en 180 wedstrijden 47 keer raak trof en 41 assists uitdeelde. In 2022 volgde een transfer naar Shakhtar Donetsk. Door de Russische invasie in Oekraïne speelde hij geen enkele officiële wedstrijd in het shirt van Shakhtar. De achtvoudige Braziliaanse international trok vervolgens naar Benfica. In twee seizoenen in de Portugese hoofdstad Lissabon speelde hij in totaal 83 matchen, waarin hij 17 keer de weg naar doel vond en 26 assists uitdeelde.