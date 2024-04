Geluksdoelpunt van Mbappé brengt PSG naar de Franse bekerfinale

PSG heeft zich verzekerd van de finale in de Coupe de France.



De Parijzenaren wonnen in eigen huis met het kleinste verschil van Rennes, waar Arthur Theate de volledige wedstrijd speelde. De Rode Duivel zag hoe Mbappé na een halfuur een strafschop miste, maar later in de wedstrijd met wat geluk alsnog scoorde.



PSG neemt het in de finale op 25 mei op tegen Olympique Lyon, dat gisterenavond al won van tweedeklasser Valenciennes.