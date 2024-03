Zeilduo Geurts en Maenhaut verlaten WK in Lanzarote met 9e plaats

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts houden stand op de 10e plaats, al hadden ze hoger kunnen staan na vandaag. In race 10 hadden ze de wind in de zeilen met een overwinning als resultaat.



Daarna lieten ze met een 25e plaats hun slechtste resultaat optekenen in Lanzarote. Die telt niet mee, maar nu wordt hun 24e plaats in race 5 wel in rekening gebracht, waardoor ze nipt 10e blijven.



Het WK voor de 49er-boten eindigt zondag. Met enkele plaatsen winst voor Maenhaut en Geurts? Vorig jaar zeilden ze in Scheveningen naar de 4e plaats.