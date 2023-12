BEKIJK: Tom Pidcock valt in de eerste bocht, zijn cross in Hulst is meteen naar de vaantjes

Voor Tom Pidcock is de Wereldbekercross in Hulst uitgedraaid op een flinke ontgoocheling. De Brit raakte betrokken bij een valpartij in de eerste bocht, kampte met materiaalpech en moest hoofdschuddend lopen tot in de eerste materiaalpost. De moedige Pidcock gooide de handdoek niet in de ring, maar een goeie daguitslag is uiteraard uitgesloten.