Mathieu van der Poel is een acrobaat op de fiets, dat zie je zelfs aan de kleine dingen. Toen Toon Vandebosch erbij ging liggen in de Loenhoutse modder, was Van der Poel bij de pinken om op tijd in de remmen te gaan, achterwiel op te heffen en even te surplacen. Crash vermeden en weer verder. Grote meneer.