Net geen 18 was O'Sullivan 30 jaar geleden toen hij het UK Championship voor het eerst won, nog steeds als jongste laureaat ooit. Net geen 48 was hij toen hij gisteren voor de 8e keer de beker in de lucht mocht steken. Dominant, al dertig jaar lang.

De zogenoemde Triple Crown is de heilige drievuldigheid in het snooker: WK, Masters en UK Championship. Voor O'Sullivan staat de teller op 22, niemand doet beter. De optelsom: 7 wereldtitels, 7 Masters-titels en - sinds gisteren - 8 UK Championships.

Het palmares van Ronnie O'Sullivan opsommen, is goed voor een podcast of een artikel op zich. Zelfs wanneer we ons beperken tot de Triple Crown-titels is de erelijst van O'Sullivan om van te duizelen.

"O'Sullivan zoekt ook wel manieren om het voor zichzelf aantrekkelijk te houden. Hij speelt geen volledig circuit meer, niet meer alle rankingtoernooien. Hij is kieskeuriger geworden. En dat is verstandig, want zo verlengt hij zijn carrière. De honger blijft."

En honger is nu eenmaal de beste saus. Mogen we O'Sullivan dan nu al opschrijven voor een 8e wereldtitel volgend jaar? Snookercommentator Rudy Bauwens uit zijn twijfels. "Het WK is te lang voor O'Sullivan", meent Bauwens. "Vanaf de kwartfinales is het elke dag snooker. Fysiek is hij wel helemaal in orde, maar ik denk dat het net te lang duurt voor hem."

Want hoe briljant O'Sullivan ook is, het mentale aspect is altijd zijn achilleshiel geweest. "Hij heeft er professionele hulp voor gezocht, maar af en toe zakt hij weg. Hij is heel fragiel en gevoelig als er iets in zijn directe omgeving hem stoort."

"Op dit moment zit het wel vrij goed, al is de ene dag vaak beter dan de andere. Als ik commentaar geef, is het eerste wat ik doe naar zijn ogen kijken. Gisteren stonden die goed. Helder, scherp en uitgerust. En als hij er zin in heeft, is hij razend gevaarlijk. Dan blijft hij de beste van de wereld."