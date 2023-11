"Het zegt alles dat onze 36-jarige aanvoerder op het einde van de wedstrijd als centrale verdediger de flank nog afdweilt om daar de voorzet te trappen voor de winning goal." Anderlecht-coach Brian Riemer was na Anderlecht-RWDM vol lof over de prestatie van Jan Vertonghen.

Onze analist Peter Vandenbempt was ook onder de indruk, zo vertelt hij in Sporza Daily. "De manier waarop Vertonghen voorop ging in de strijd, zijn ploeg bleef aanvuren, coachen en naar voren stuwen, het was een totaalprestatie."

De rol die Vertonghen speelt in het huidige succes van Anderlecht kan niet onderschat worden. "Er kan op dit moment geen discussie zijn over wie de grote roerganger is bij Anderlecht, op het veld én in de kleedkamer. Dat is zijn grote toegevoegde waarde voor dit Anderlecht. Hij neemt dit Anderlecht bij de hand."

Dat beaamt ook Olivier Deschacht, zelf jarenlang verdediger bij Anderlecht. "Hij is onmisbaar voor dit team. Ik vergelijk het een beetje met Toby Alderweireld bij Antwerp. Zonder Alderweireld was Antwerp vorig seizoen ook geen kampioen geworden."