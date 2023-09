Jens Schuermans vliegt naar 6e plek in Les Gets, Puck Pieterse verwent publiek met wheelie

Vandaag stond de zesde manche van de Wereldbeker Cross Country op het programma. Opvallend was dat tienvoudig wereldkampioen Nino Shurter pas vanop rij 4 mocht starten.

De Zwitser had vrijdag door ziekte afgehaakt voor de Shorttrack en kon daardoor ook geen goede uitgangspositie bemachtigen voor de Cross Country.



Toch kwam de 37-jarige mountainbiker vandaag wel goed voor de dag. In geen tijd verscheen hij vooraan in de wedstrijd, om vervolgens na een halfuur stevig door te trekken. Alleen Victor Koretzky en Joshua Dubau konden volgen.



Koretzky kwam uitstekend voor de dag in Les Gets en nam twee ronden later zelfs de koppositie over van Shurter. De Zwitser had geen antwoord klaar op de versnelling van de Fransman en bleef in het wiel van metgezel Dubau zitten.



Aan de meet hield Koretzeky uiteindelijk nog 17 seconden over op Shurter. Jens Schuermans bevestigde zijn goede vorm met een 6e plek.