Oppermachtig Oostende trakteert Leiden op een bolwassing in BNXT Supercup

Dat Leiden-Oostende de opwarmer was voor het nieuwe seizoen mag u overigens letterlijk nemen. De wedstrijd werd gespeeld in de bloedhete Vijf Meihal in Leiden, waar Oostende enkele maanden geleden nog weigerde te spelen door de loden hitte in de zaal.

Met de warmte van de voorbije dagen was het ook nu weer ontzettend warm in de sporthal, maar dit keer ging daar geen commotie mee gepaard.

Met Leiden en Oostende stonden de Nederlandse en Belgische landskampioen tegenover elkaar. De wedstrijd was bovendien een heruitgave van de BNXT-finale van vorig seizoen, waar favoriet Oostende toen verrassend verloor van de Nederlanders.

De kustploeg had dus nog wel een eitje te pellen met Leiden, maar de thuisploeg bleek 2 weken voor de competitiestart nog zachtgekookt. Ondanks het feit dat beide teams nog niet op volle kracht zijn, was het machtsvertoon van Oostende groot.

De Belgische kampioen, met de teruggekeerde Sam Van Rossom als dirigent, nam de match meteen in handen en denderende naar een makkelijke en overtuigende overwinning: 59-89. Voor Oostende is het de 3e BNXT Supercup op een rij.