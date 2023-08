Pauline Ferrand-Prévot is heer en meester in het crosscountry en knalt solo naar 5e wereldtitel, Pieterse 3e

Nog geen wissel van de wacht in het mountainbike.



Het Nederlandse toptalent Puck Pieterse was nochtans naar het WK in Schotland gekomen om de hegemonie van het Franse fenomeen Pauline Ferrand-Prévot te doorbreken.



In de shorttrack lukte dat eerder deze week nog niet, maar in de crosscountry - het koningsnummer - kreeg de vicewereldkampioen in het veld vandaag de kans om een nieuwe coup te plegen.



Dat bleek ook uit haar kanonstart. De Nederlandse vloog uit de startblokken en nam meteen de kop van de koers. Goed begonnen, half gewonnen?



Deze keer niet. Pieterse had geen superdag en kon haar inspanning in het mooie Glentress Forrest niet doorzetten. Integendeel. Zowel Ferrand-Prévot als haar landgenote Loana Lecomte snelde al na twee rondjes weg van haar en de rest.

Pieterse was nadien de volledige wedstrijd verwikkeld in een strijd om brons. En zou na een ferme uitputtingsslag tegen Mona Mitterwallner, Alessandra Keller en Evie Richards uiteindelijk toch nog het podium halen als derde.

De eeuwige roem viel dus weer te beurt aan Ferrand-Prévot, die autoritair voor haar landgenote Lecomte bleef. Het Franse fenomeen pakt zo haar tweede wereldtitel op dit WK, al haar vijfde wereldtitel in de crosscountry.