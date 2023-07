BEKIJK: Demi Vollering kleeft aan volgwagen na lekke band, jury tikt ploegleider op de vingers

Een lekke band die nog een staartje krijgt. Demi Vollering, een van de topfavorietes voor eindwinst in de Tour de France Femmes, kroop na een lekke band in de slipstream van haar volgwagen. De ploegleiding van SD Worx schuwde de risico's niet bij de terugkeer naar de staart van het peloton en dat had ook de jury gezien. Een motorrijder maakte zijn ongenoegen kenbaar. Na de finish kreeg ze 20 seconden straftijd.