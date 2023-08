WK atletiek: Geen medaille voor Cheetahs en Timothy Herman, VS domineren 4x400 bij mannen

clock 22:03 22 uur 03. WK atletiek Belgian Cheetahs worden 5e op 4x400 meter, WK-goud voor Nederland dankzij wonderlijke Femke Bol

22:01 Einde WK! Met de 5e plaats van de Cheetahs op de 4x400 meter sluiten we dit WK af. Vooral de prestatie van Femke Bol zal nog wel even nazinderen. Voor de Belgen werd het uiteindelijk een WK zonder medailles.

21:57 Belgian Cheetahs 5e in finale, Femke Bol bezorgt Nederland goud in laatste meters

21:56 De sprint van Femke Bol is voor mij een van de prestaties van dit WK. David Naert

21:56 Het verschil tussen onze noorderburen (3.20.72) en Jamaica (3.20.88) bleek uiteindelijk miniem. De Cheetahs stranden op 2 seconden (3.22.84).

21:54 Cheetahs 5e, goud voor Nederland! Geen medaille voor de Cheetahs! Laus hield de 5e positie vast, maar geraakte niet meer voorbij de Canadese. Femke Bol lanceert Nederland met een ultieme sprint voorbij Jamaica naar goud!

21:53 Claes kiest het spoor van de Canadese en nadert zo op de Nederlandse in 3e positie. We wisselen opnieuw als 5e.

21:52 Vervaet zoekt aansluiting met de kopgroep en wisselt als 5e. Alles kan nog!

21:51 Vanuit baan 6 is Ponette meteen degelijk weg. De Cheetahs wisselen als 4e.

21:49 Ponette is de startloopster voor ons land. Zorgt ze meteen voor een goede start?

21:48 Het grote voordeel is dat we de VS hier niet zien. Eline Berings

21:48 Timothy Herman: "Het wou niet lukken, ik wou iets te veel pushen"

21:46 Daar zijn de Cheetahs! Het Belgische kwartet verschijnt met een handshake voor de camera. Kan de afwezigheid van Bolingo opgevangen worden? Dit is de allerlaatste kans op een Belgische medaille op dit WK, de teller staat voorlopig nog op 0.

21:45 Oekraïense Mahoetsjich is wereldkampioene hoogspringen

21:44 Olyslagers niet over 2.01 meter, goud voor Mahoetsjich! In het hoogspringen gaat de gouden medaille naar Oekraïne. Mahoetsjich ging met haar tweede sprong over de lat op 2.01 meter, dat bleek voldoende om iedereen af te houden.

21:42 Mahoetsjich op weg naar goud? De Oekraïense gaat voorlopig als enige over 2.01 meter. Genoeg voor goud?

21:42 Goud voor de VS op de 4x400 meter bij de mannen

21:41 VS met een straat voorsprong! Erg spannend was de aflossing bij de mannen niet. De Amerikanen gaven bij de eerste wissel al als eerste het stokje door en bouwden hun voorsprong daarna alleen maar verder uit. Frankrijk eindigt wel knap tweede, het brons is voor Groot-Brittannië. Jamaica valt dus naast het podium.