Wereldbeker telt in 2026 104 matchen: 12 groepen van 4 landen in poulefase

Dat het WK voetbal in 2026 een facelift ondergaat, was al langer geweten. In de VS, Canada en Mexico zijn er voor het eerst 48 deelnemende landen, maar ook aan de XL-formule is nog eens gesleuteld. De landen worden in de groepsfase onderverdeeld in 12 groepen van 4. Het totale aantal matchen klimt naar 104 en de Wereldbeker-winnaar zal nu 8 matchen moeten spelen.