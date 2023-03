Bizar: Zwitserse sprinter wordt 2 keer belazerd door het systeem en krijgt uiteindelijk toch een rode kaart

De 60 meter sprint op het EK indoor werd een ongelofelijke calvarietocht voor Enrico Güntert.

De Zwitserse sprinter stond vol goeie moed aan de start van zijn reeks in de kwalificaties. Maar Güntert ging in de fout en werd afgevlagd voor een valse start. Hij werd naar de zijlijn verwezen en moest lijdzaam toezien hoe zijn reeks zonder hem werd afgewerkt.

Maar wat bleek na de reeks? Güntert was helemaal niet in de fout gegaan. Zijn valse start was geen valse start. En dus mocht hij eenzaam en alleen alsnog zijn kwalificatie afwerken.

In die (solo-)herkansing liep het wéér mis. Het leek wel of zijn startblok 4 behekst was. Opnieuw een technisch probleem en geen valse start van de atleet.

Op naar een derde poging. Güntert was intussen helemaal het noorden kwijt. De moed zakte hem stilaan in de schoenen, maar toch pepte hij zich op voor een 3e start.

En ongelofelijk maar waar, ook daarin kregen we een valse start. Maar nu ging Güntert wel degelijk zelf in de fout. Hij kreeg rood en moest gediskwalificeerd afdruipen.