EK indoor: Crestan stoot als enige Belg door op de 800 meter, Debjani naar finale 1.500 meter

1 op 3 voor Belgen op de 800 meter

Eliott Crestan, Aurèle Vandeputte en Tibo De Smet mochten op dit EK indooratletiek de spits afbijten in de reeksen van de 800 meter. Crestan gaf het goede voorbeeld in de derde reeks. Met een stevige versnelling dook hij als leider de slotronde in en die positie gaf hij niet meer uit handen.



De Belgische indoorkampioen snelde in 1’47”76 overtuigend naar de halve finales. “Ik ben zeer tevreden. Het was niet eenvoudig. Of ik de finale kan halen? Ik hoop het, maar je kunt niets met zekerheid zeggen. Iedereen maakt hier een kans.”



Voor Aurèle Vandeputte bleek een ticket voor de halve finales te hoog gegrepen. Hij nestelde zich in zijn reeks nochtans goed voorin, maar verkrampte helemaal in de slotronde en werd uiteindelijk pas vijfde in 1’49”48. Goed voor zijn beste tijd dit seizoen, onvoldoende voor een plek in de halve finales.



“Ik ben deze ochtend een beetje ziek opgestaan, maar in de wedstrijd voelde ik me tot 600 meter goed. Ik was mee en mijn laatste ronde is meestal goed. Toen ze aangingen, voelde ik dat ik volliep. Ik probeerde nog aan te pikken, maar ik blokkeerde compleet. Ik ben toch zwaar ontgoocheld. In topvorm kan ik de halve finales halen. Het is jammer dat ik opgestaan ben met een snotneus, daardoor mis je die 2 à 3 procentjes.”



Tibo De Smet leek als snelste Europeaan dit seizoen een certitude voor de halve finales, maar zijn EK werd een grote ontgoocheling. Er leek nochtans geen vuiltje aan de lucht toen hij in zijn reeks meteen resoluut de leiding nam, maar hij zakte in de slotronde nog terug naar de derde plaats in 1’48”43.



Een verrassende exit dus voor de beloftevolle atleet. “Dit is een teleurstelling. Ik weet niet wat er misgegaan is. Na 400 meter voelde ik aan mijn benen dat het lastig zou worden. Het was niet goed vandaag. Ja, plots was er veel druk, maar ik had niet het gevoel dat ik daar veel last van had. Ik ben altijd open in mijn ambities en dan stel je je iets kwetsbaarder op. Ik baal nu even.”