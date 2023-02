Sacramento wint op 1 na meest puntenrijke NBA-match ooit

Al had het nooit zover mogen komen. De Kings kwamen in het 4e kwart terug van een achterstand van 14 punten.

Giannis valt geblesseerd uit, Randle en Thompson blinken uit

Milwaukee is het team in vorm in de NBA, het won zijn laatste 13 wedstrijden en blijft zo Boston onder druk zetten. Slechts 1 overwinning scheidt de 2 ploegen bovenaan de Eastern Conference.

De thuiswedstrijd tegen Miami was voor Giannis Antetokounmpo na 6 minuten al voorbij. De forward van Milwaukee sukkelde met pijn in zijn rechterknie. De ernst van zijn blessure is niet bekend, al kon hij wel op eigen kracht het parket verlaten.

In een andere wedstrijd in het Oosten, tussen de NY Knicks en Washington Wizards (115 - 109), blonk Julius Randle uit. De All-Star van New York was goed voor 46 punten, een evenaring van zijn persoonlijke record.

Ook Klay Thompson zette het weekend goed in. De 4-voudige kampioen maakte 42 punten en zette Golden State op weg naar een 101 - 116 overwinning tegen Houston.

De Splash Brother was ook zonder zijn maatje Curry goed bij schot vanaf de driepuntslijn, hij gooide er 12 binnen. Daarmee is hij de eerste speler ooit die 2 keer in hetzelfde seizoen dat aantal behaalt.