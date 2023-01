Charleroi wint van hekkensluiter Brussels en wipt voorlopig naar leiding in BNXT League

clock 17:36 17 uur 36. Verslag van Charleroi - Brussels. Verslag van Charleroi - Brussels

clock 17:31 17 uur 31. Charleroi weer leider na zege tegen Brussels. Charleroi palmt na zijn 80-66-overwinning van zondag tegen Brussels op de 13e speeldag van de BNXT League voorlopig alleen de koppositie van het klassement in. Brussels ging nochtans het best van start, wat resulteerde in een 32-41-ruststand. Charleroi rechtte aansluitend evenwel de rug en ging nog ruimschoots op en over zijn tegenstander. Bine Prepelic, Marlon Makwa en Nathan Kuta waren in het winnende kamp allemaal goed voor 11 punten, terwijl Ferdinand Zylka aan de overkant 22 punten liet noteren. Charleroi voert op die manier de ranglijst aan met 20 punten uit 12 matchen. Oostende (11 matchen), Mechelen (11 matchen) en Limburg United volgen allen op een puntje afstand. Brussels heeft met 14 punten samen met Luik de rode lantaarn in handen. De Luikenaars hebben bovendien nog een wedstrijd minder op de teller. . Charleroi weer leider na zege tegen Brussels Charleroi palmt na zijn 80-66-overwinning van zondag tegen Brussels op de 13e speeldag van de BNXT League voorlopig alleen de koppositie van het klassement in. Brussels ging nochtans het best van start, wat resulteerde in een 32-41-ruststand. Charleroi rechtte aansluitend evenwel de rug en ging nog ruimschoots op en over zijn tegenstander. Bine Prepelic, Marlon Makwa en Nathan Kuta waren in het winnende kamp allemaal goed voor 11 punten, terwijl Ferdinand Zylka aan de overkant 22 punten liet noteren. Charleroi voert op die manier de ranglijst aan met 20 punten uit 12 matchen. Oostende (11 matchen), Mechelen (11 matchen) en Limburg United volgen allen op een puntje afstand. Brussels heeft met 14 punten samen met Luik de rode lantaarn in handen. De Luikenaars hebben bovendien nog een wedstrijd minder op de teller.

clock 08-01-2023 08-01-2023.

clock 23:06 23 uur 06. Oostende gaat kopje-onder bij opgefrist Luik. Het "new-look" Luik heeft Oostende zijn 3e nederlaag van het seizoen aangesmeerd. De hekkensluiter versloeg zaterdagavond de regerende kampioen met 87-78. Luik werd recent overgenomen door Amerikaanse investeerders en onderging sindsdien een facelift. Tegen Oostende kon het team voor het eerst een beroep doen op zijn nieuwe coach en de nieuwe spelers die aangetrokken werden. Ook de terugkeer naar de Country Hall in Luik - de club speelde tot nog toe in Hoei dit seizoen - deed het team goed, want bij de rust had de thuisploeg een kloof van 5 punten. Een ondermaats Oostende probeerde in de 2e helft nog de bakens te verzetten, maar Luik had een stunt geroken en liet de overwinning niet meer glippen: 87-78. Door het verlies in Luik moet Oostende nu de 1e plaats delen met Mechelen, dat zelf de topper won tegen Limburg United. Leuven walste voor eigen volk over Aalst. . Oostende gaat kopje-onder bij opgefrist Luik Het "new-look" Luik heeft Oostende zijn 3e nederlaag van het seizoen aangesmeerd. De hekkensluiter versloeg zaterdagavond de regerende kampioen met 87-78.



Luik werd recent overgenomen door Amerikaanse investeerders en onderging sindsdien een facelift. Tegen Oostende kon het team voor het eerst een beroep doen op zijn nieuwe coach en de nieuwe spelers die aangetrokken werden.



Ook de terugkeer naar de Country Hall in Luik - de club speelde tot nog toe in Hoei dit seizoen - deed het team goed, want bij de rust had de thuisploeg een kloof van 5 punten.



Een ondermaats Oostende probeerde in de 2e helft nog de bakens te verzetten, maar Luik had een stunt geroken en liet de overwinning niet meer glippen: 87-78.



Door het verlies in Luik moet Oostende nu de 1e plaats delen met Mechelen, dat zelf de topper won tegen Limburg United. Leuven walste voor eigen volk over Aalst.

clock 23:06 23 uur 06. Luik - Oostende 87-78 (rust: 49-44). Quarters: 28-22, 21-22, 16-15, 22-19 Topschutters Luik: Hagins 19, Rodriguez 17, Dragan en Van den Eynde 16 Topschutters Oostende: Tyree 27, Gillet 13, Troisfontaines 13 . Luik - Oostende 87-78 (rust: 49-44) Quarters: 28-22, 21-22, 16-15, 22-19



Topschutters Luik: Hagins 19, Rodriguez 17, Dragan en Van den Eynde 16



Topschutters Oostende: Tyree 27, Gillet 13, Troisfontaines 13

clock 23:03 23 uur 03. Mechelen - Limburg United 85-79 (rust: 43-34). Quarters: 16-17, 27-17, 23-28, 19-17 Topschutters Mechelen: Fobbs 25, Aririguzoh 17, Foerts 13 Topschutters Limburg United: Delalieux 20, Stein 15, Desiron 14 . Mechelen - Limburg United 85-79 (rust: 43-34) Quarters: 16-17, 27-17, 23-28, 19-17



Topschutters Mechelen: Fobbs 25, Aririguzoh 17, Foerts 13



Topschutters Limburg United: Delalieux 20, Stein 15, Desiron 14

clock 23:02 23 uur 02. Bekijk de hoogtepunten van Mechelen-Limburg United. Bekijk de hoogtepunten van Mechelen-Limburg United

clock 22:53 22 uur 53. Leuven - Aalst 88-69 (rust: 50-34). Quarters: 20-14, 30-20, 17-19, 21-16 Topschutters Leuven: Pritzl 30, McGlynn 12, Heath 11 Topschutters Aalst: Walker 31, Maras 14, Schauvlieger 6 . Leuven - Aalst 88-69 (rust: 50-34) Quarters: 20-14, 30-20, 17-19, 21-16



Topschutters Leuven: Pritzl 30, McGlynn 12, Heath 11



Topschutters Aalst: Walker 31, Maras 14, Schauvlieger 6

clock 22:52 22 uur 52. Bekijk de hoogtepunten van Leuven-Aalst. Bekijk de hoogtepunten van Leuven-Aalst

clock 07-01-2023 07-01-2023.

clock 22:34 22 uur 34. Opsteker na woelige week voor Antwerp Giants. De Antwerp Giants zijn een drukke januarimaand begonnen met een opsteker in Bergen. Ook zonder Royce Hamm wist het te winnen: 75-77. De Amerikaanse center gaf begin deze week aan niet meer te zullen spelen voor de Giants, tot grote verbazing van de club. In Bergen balden de Giants de vuist. Ze stonden de hele wedstrijd aan de leiding, tot Braxton op anderhalve minuut van het einde er 70-70 van maakte. Butterfield zette de scheve situatie recht met een driepunter. Daarna hielden de Giants hun voorsprong weer vast. De Giants werken deze maand nog 6 matchen af: 4 keer in de competitie en 2 keer in de halve finales van de beker. . Opsteker na woelige week voor Antwerp Giants De Antwerp Giants zijn een drukke januarimaand begonnen met een opsteker in Bergen. Ook zonder Royce Hamm wist het te winnen: 75-77. De Amerikaanse center gaf begin deze week aan niet meer te zullen spelen voor de Giants, tot grote verbazing van de club.

In Bergen balden de Giants de vuist. Ze stonden de hele wedstrijd aan de leiding, tot Braxton op anderhalve minuut van het einde er 70-70 van maakte. Butterfield zette de scheve situatie recht met een driepunter. Daarna hielden de Giants hun voorsprong weer vast.

De Giants werken deze maand nog 6 matchen af: 4 keer in de competitie en 2 keer in de halve finales van de beker.

clock 22:32 22 uur 32. Bergen - Antwerp Giants 75-77. Quarters: 11-19, 16-19, 20-21, 28-18 Topscorers Bergen: Moore 19 - Harris 14 Topscorers Giants: Upshaw 18 - Butterfield 16 . Bergen - Antwerp Giants 75-77 Quarters: 11-19, 16-19, 20-21, 28-18 Topscorers Bergen: Moore 19 - Harris 14 Topscorers Giants: Upshaw 18 - Butterfield 16