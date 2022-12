Team Antwerp gaat onderuit tegen Wenen in halve finale van 3x3-toernooi in Abu Dhabi

clock 17:04 17 uur 04. Team Antwerp komt tekort tegen Wenen: 20-15. Geen finale, maar een vierde plaats - op basis van gewonnen wedstrijden - voor Team Antwerp op de laatste afspraak van dit seizoen. Het team uit Wenen was te sterk voor de Belgen, die met 20-15-cijfers onderuit gingen. Nick Celis en co moesten al snel achtervolgen (4-0), maar rechtte richting het slot alsnog de rug. Na een goede remonte stond er plots 15-13 op het scorebord te lezen. Maar de eindsprint van Wenen was sterker. Uiteindelijk scoorde Quincy Diggs een duidelijke kloof van 5 punten. . Team Antwerp komt tekort tegen Wenen: 20-15 Geen finale, maar een vierde plaats - op basis van gewonnen wedstrijden - voor Team Antwerp op de laatste afspraak van dit seizoen.

Antwerp door naar halve finales. Team Antwerp heeft ook zijn kwartfinale tot een goed einde gebracht. Tegen Ulaanbaatar hadden de Belgen nochtans al drie keer verloren, maar hun laatste confrontatie wonnen ze wel. De Belgen begonnen uitstekend met een tweepunter van Thibaut "Must See TV" Vervoort en konden die kloof stelselmatig uitbouwen. Met een voorsprong van 7 punten leek het niet meer mis te kunnen lopen. Tot de Mongolen in de slotfase tot op 17-20 kwamen. Team Antwerp had nog één puntje nodig voor een ticket voor de halve finale en Nick Celis nam zijn verantwoordelijkheid. De Belgen nemen het nu op tegen Wenen.



11-12-2022

Antwerp als groepswinnaar naar kwartfinales. Antwerp moest het duel tussen Sakiai (Lit) en Lausanne (Zwi) afwachten of het groepswinnaar zou worden of niet. Lausanne moest met minstens 11 punten verschil winnen om door te stoten naar de kwartfinales. En jawel, de Zwitsers haalden het in een knotsgekke partij met 12 punten verschil: 21-9. Dat betekent dat Antwerp (groepswinnaar) en Lausanne (2e) een ticket hebben bemachtigd voor de kwartfinales. Morgen speelt Antwerp om 14.45 uur tegen Ulaanbaatar uit Mongolië voor een plek in de halve finales.



Antwerp geeft zege uit handen. In de 2e groepsmatch is Team Antwerp tegen een 20-21-nederlaag aangelopen. De Belgen sloegen nochtans snel een kloofje tegen Sakiai (Lit). Halfweg stond het 14-12 voor Team Antwerp. Daarna ging Sakiai op en over Antwerp: 14-16. Twee minuten voor het einde was alles weer in evenwicht bij 19-19. In een razend spannend slot was Sakiai het efficiëntst met een buzzer beater. Eindstand: 20-21 voor Sakiai.



