Nishioka geeft Shapovalov het nakijken in Seoel en steekt tweede ATP-titel op zak

Op weg naar de eindzege in de Zuid-Koreaanse hoofdstad nam de 26-jarige Nishioka al de maat van onder meer van Daniel Evans (ATP-25) en het Noorse topreekshoofd Casper Ruud (ATP-2).



In de finale stond de Japanner uiteindelijk tegen Denis Shapovalov, die hij in twee sets (6-4 en 7-6) het nakijken gaf. Na een gelijk opgaande wedstrijd won Nishioka de tiebreak in de tweede set met 7-5.



Voor de Japanner is het zijn tweede ATP-titel, na die in het Chinese Shenzhen in 2018. De 23-jarige Shapovalov blijft steken op één titel, in 2019 in Stockholm.