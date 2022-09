Egypte wil in 2036 als eerste Afrikaanse land de Olympische Spelen organiseren

De Egyptische president Adbel Fattah El Sisi heeft zijn goedkeuring gegeven voor de kandidaatstelling. Dat vertelde de Egyptische minister van Sport Achraf Sobhi aan voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Bach bracht een bezoekje aan de Egyptische hoofdstad Caïro en noemde de Egyptische infrastructuur "geschikt om in 2036 de Olympische Spelen te organiseren.

De aanvraagprocedure voor de Spelen van 2036 is nog niet begonnen. Ook Duitsland, Turkije, Mexico, Rusland, India en Qatar zouden geïnteresseerd zijn in de olympische vlam in 2036.

In 2024 gaan de Spelen door in Parijs. Los Angeles is het decor in 2028, in 2032 trekken de atleten naar Brisbane in Australië.