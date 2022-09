Heizel 1985

Op 29 mei 1985 breken er kort voor de Europacup I-finale tussen Liverpool en Juventus zware rellen uit in het Brusselse Heizelstadion. 39 - vooral Italiaanse - supporters laten het leven in de paniek die volgt op het geweld. Toch wordt de wedstrijd nog gespeeld. Frank Raes was destijds aanwezig op de Heizel en praat nu met ooggetuigen van toen. In deze eerste aflevering trekt Frank Raes naar Turijn om te praten met Italiaanse slachtoffers, spelers en fans die het drama van dichtbij meemaakten.