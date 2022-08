België boven na dag 1 in de zevenkamp: Nafi Thiam leidt riant voor Noor Vidts

"Ik ben heel tevreden na vandaag", reageerde Thiam. "Het was een lange dag die ik zal voelen in mijn benen. Morgen wordt het wellicht nog erger. Ik heb mijn best gedaan en mijn puntentotaal is niet slecht."

"Of ik hier geen druk voel? Dat zou ik niet zeggen. Het blijft een EK en ik wil mijn titel hier verdedigen. Maar het was niet het hoofddoel dit jaar, dus sta ik hier wel met een andere ingesteldheid."

Ook Vidts was tevreden na haar eerste dag. "Het was wel oké. Mijn prestaties waren niet allemaal top, maar ook niet slecht. De 200m was vermoeiend, de piste is ook niet zo snel hier. Of een medaille erin zit? Daar denk ik morgen na de 800m pas aan, eerst focus ik me op de rest."