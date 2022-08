EK atletiek dag 3: Dylan Borlée knap 5e in finale 400m, Bolingo wordt 7e

clock 22:30 22 uur 30. Martinez bezorgt Spanje goud op de 110m horden na uiterst nipte finish. Martinez bezorgt Spanje goud op de 110m horden na uiterst nipte finish

clock 22:27 22 uur 27. Martinez wint razend spannende finale 110m horden. Favoriet Asier Martinez heeft goud gepakt op de 110m horden. De Spanjaard vloog nek aan nek met ancien Martinot-Lagarde richting de lijn en won met één duizendste voor de Fransman. Ook het brons gaat naar Frankrijk met Kwaou-Mathey. . Martinez wint razend spannende finale 110m horden Favoriet Asier Martinez heeft goud gepakt op de 110m horden. De Spanjaard vloog nek aan nek met ancien Martinot-Lagarde richting de lijn en won met één duizendste voor de Fransman. Ook het brons gaat naar Frankrijk met Kwaou-Mathey.

clock 22:26 22 uur 26. Finse Murto wint goud in het polsstokspringen. Finse Murto wint goud in het polsstokspringen

clock 22:25 22 uur 25. Het stadion in München maakt zich op voor de finale van de 110m horden, het slotnummer van de avond. De Spanjaard Martinez en de ervaren Martinot-Lagarde zijn de favorieten. . Het stadion in München maakt zich op voor de finale van de 110m horden, het slotnummer van de avond. De Spanjaard Martinez en de ervaren Martinot-Lagarde zijn de favorieten.

clock 22:24 22 uur 24. Bekijk de ontknoping in het hamerslingeren bij de vrouwen. Bekijk de ontknoping in het hamerslingeren bij de vrouwen

clock 22:22 22 uur 22. Finse Murto stunt in polsstokspringen. De Finse Murto heeft goud veroverd in het polsstokspringen bij de vrouwen. Ze verbeterde met 5m80 eerst al haar nationale record en deed er daarna met 5m85 zelfs nog een kampioenschapsrecord bij. Het zilver is voor de Griekse favoriete Stefanidi, voor de Sloveense Sutej. . Finse Murto stunt in polsstokspringen De Finse Murto heeft goud veroverd in het polsstokspringen bij de vrouwen. Ze verbeterde met 5m80 eerst al haar nationale record en deed er daarna met 5m85 zelfs nog een kampioenschapsrecord bij. Het zilver is voor de Griekse favoriete Stefanidi, voor de Sloveense Sutej.

clock 22:15 22 uur 15. Bolingo: "Ik voelde het vandaag dat ik geen optimale voorbereiding heb gehad". Bolingo: "Ik voelde het vandaag dat ik geen optimale voorbereiding heb gehad"

clock 22:11 22 uur 11. Cynthia Bolingo wordt 7e in de finale van de 400m, Bol bezorgt Nederland goud. Cynthia Bolingo wordt 7e in de finale van de 400m, Bol bezorgt Nederland goud

clock 22:06 22 uur 06. Bolingo wordt 7e in finale 400m. Cynthia Bolingo heeft niet kunnen opboksen tegen de huizenhoge concurrentie in de 400m finale bij de vrouwen. Onze landgenote werd 7e in 50"94. Er stond zoals verwacht geen maat op de Nederlandse Femke Bol, die met 49"44 een absolute topchrono aflevert. De rest van de medailles is voor Polen, met Kaczmarek en Kielbasinska. . Bolingo wordt 7e in finale 400m Cynthia Bolingo heeft niet kunnen opboksen tegen de huizenhoge concurrentie in de 400m finale bij de vrouwen. Onze landgenote werd 7e in 50"94. Er stond zoals verwacht geen maat op de Nederlandse Femke Bol, die met 49"44 een absolute topchrono aflevert. De rest van de medailles is voor Polen, met Kaczmarek en Kielbasinska.

clock 22:00 22 uur . De nummers volgen mekaar in sneltempo op. De finale van de 400m staat al voor de deur. Cynthia Bolingo raakte na veel blessureleed toch tijdig in vorm. Een medaille mogen we niet van haar verwachten, al heeft Bolingo wel al vaker verbaasd. . De nummers volgen mekaar in sneltempo op. De finale van de 400m staat al voor de deur. Cynthia Bolingo raakte na veel blessureleed toch tijdig in vorm. Een medaille mogen we niet van haar verwachten, al heeft Bolingo wel al vaker verbaasd.

clock 21:55 21 uur 55. Dylan Borlée: "Toch een kleine frustratie omdat ik zo dicht bij het podium was". Dylan Borlée: "Toch een kleine frustratie omdat ik zo dicht bij het podium was"

clock 21:54 21 uur 54. In de polsstokcompetitie bij de vrouwen is er een spannende finale aan de gang. De Griekse Stefanidi leek op goudkoers te liggen, maar ze miste op 4m75 en de Finse Murto ging zowaar wel over die hoogte. Een nationaal record voor Murto, die net als Stefanidi en de Sloveense Sutej al zeker een medaille heeft als enige overgebleven atletes. . In de polsstokcompetitie bij de vrouwen is er een spannende finale aan de gang. De Griekse Stefanidi leek op goudkoers te liggen, maar ze miste op 4m75 en de Finse Murto ging zowaar wel over die hoogte. Een nationaal record voor Murto, die net als Stefanidi en de Sloveense Sutej al zeker een medaille heeft als enige overgebleven atletes.

clock 21:50 21 uur 50. Dylan Borlée wordt knap 5e in de finale van de 400m, Hudson-Smith pakt goud. Dylan Borlée wordt knap 5e in de finale van de 400m, Hudson-Smith pakt goud

clock 21:48 21 uur 48. Dylan Borlée knap 5e! Dylan Borlée startte degelijk, hield zijn tempo aan in de bochten en hield ook stand in de laatste rechte lijn. Een 5e plek is het knappe eindresultaat voor de jongste van de Borlée-broeders. De Brit Hudson-Smith maakte zijn favorietenrol helemaal waar in een snelle 44"53. De jonge Zwitser Petrucciani, een generatiegenoot van Jonathan Sacoor, verrast met zilver. De Nederlander Bonevacia valt uiteindelijk naast het podium, de Brit Haydock-Wilson pakt brons. . Dylan Borlée knap 5e! Dylan Borlée startte degelijk, hield zijn tempo aan in de bochten en hield ook stand in de laatste rechte lijn. Een 5e plek is het knappe eindresultaat voor de jongste van de Borlée-broeders. De Brit Hudson-Smith maakte zijn favorietenrol helemaal waar in een snelle 44"53. De jonge Zwitser Petrucciani, een generatiegenoot van Jonathan Sacoor, verrast met zilver. De Nederlander Bonevacia valt uiteindelijk naast het podium, de Brit Haydock-Wilson pakt brons.

clock 21:46 21 uur 46. De Nederlander Bonevacia is net op tijd terug in vorm. Wordt hij de uitdager van favoriet Hudson-Smith? Kris Meertens. De Nederlander Bonevacia is net op tijd terug in vorm. Wordt hij de uitdager van favoriet Hudson-Smith? Kris Meertens

clock 21:44 21 uur 44. Tijd voor Borlée. De 400m lopers staan klaar voor hun moment van de waarheid. Dylan Borlée loopt zijn eerste finale op een groot outdoortoernooi. Hij liet zelf al optekenen dat in een finale "alles mogelijk is", kan hij verrassen en dicht bij het podium eindigen? . Tijd voor Borlée De 400m lopers staan klaar voor hun moment van de waarheid. Dylan Borlée loopt zijn eerste finale op een groot outdoortoernooi. Hij liet zelf al optekenen dat in een finale "alles mogelijk is", kan hij verrassen en dicht bij het podium eindigen?

clock 21:40 21 uur 40. Pichardo heerst in hink-stap-springen. Zoals verwacht heeft Pedro Pichardo het goud veroverd in het hink-stap-springen. De Portugese Cubaan stond heel de wedstrijd aan de leiding en sprong met 17m50 ruim ver genoeg om de Europese titel te veroveren. Het zilver is voor de jonge Italiaan Andrea Dallavalle, de Fransman Jean-Marc Pontvianne kaapt brons weg. . Pichardo heerst in hink-stap-springen Zoals verwacht heeft Pedro Pichardo het goud veroverd in het hink-stap-springen. De Portugese Cubaan stond heel de wedstrijd aan de leiding en sprong met 17m50 ruim ver genoeg om de Europese titel te veroveren. Het zilver is voor de jonge Italiaan Andrea Dallavalle, de Fransman Jean-Marc Pontvianne kaapt brons weg.

clock 21:40 21 uur 40. Portugees Pichardo verovert goud in het hinkstapspringen met een sprong van 17m50. Portugees Pichardo verovert goud in het hinkstapspringen met een sprong van 17m50

clock 21:30 21 uur 30. In de zevenkamp hebben Thiam en Vidts dag 1 afgesloten als nummer 1 en 2 in de stand. Straks kunnen Borlée en Bolingo voor nog wat extra Belgisch succes zorgen op de finales van de 400m. . In de zevenkamp hebben Thiam en Vidts dag 1 afgesloten als nummer 1 en 2 in de stand. Straks kunnen Borlée en Bolingo voor nog wat extra Belgisch succes zorgen op de finales van de 400m.