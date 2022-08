EK atletiek dag 2: Kimeli kraakt in slot 5000m, Jacobs en Lückenkemper pakken goud op 100m

De Belgen: wisselend succes, geen medaille voor Kimeli op 5000m

Heel wat Belgen moesten in actie komen tijdens de ochtendsessie in München. Maandag was de balans in de loopnummers overwegend positief, dinsdag viel het toch vooral tegen.



Slechts 3 van de 11 in actie gekomen Belgen konden zich plaatsen in hun kwalificatie: Cynthia Bolingo snelde naar de finale op de 400m, bij de mannen deed Dylan Borlée hetzelfde en Thomas Carmoy sprong met 2m21 vlot naar de finale in het hoogspringen.



Ook de pechduivel loerde om de hoek. Michael Obasuyi miste de halve finale op de 110m horden met amper 2 duizendsten, terwijl Kevin Borlée geblesseerd uitviel in de halve finale op de 400m. Voor hem wordt het een race tegen de klok om klaar te raken voor de 4x400m.



In de avondsessie sneuvelden Rani Rosius, Delphine Nkansa en Kobe Vleminckx zoals verwacht in de halve finales van de 100m. Op de 5000m startte Isaac Kimeli met voorzichtige medaillehoop, maar werd het finaal noppes nadat hij kraakte in de slotronde.