Lotte Kopecky verovert opnieuw GOUD: "Niet verwacht dat ik het zo zou doen"

"Dit had ik mentaal nodig", zei Lotte Kopecky gisteren na haar gouden medaille op de afvalling. De pagina van de Tour de France had ze in München duidelijk omgeslagen, vandaag werd duidelijk dat ze aan een nieuw gouden hoofdstuk in gouden letters aan het schrijven is.



Dankzij haar wereldtitel van vorig jaar in Roubaix mocht Kopecky de puntenkoers afwerken in een schitterende regenboogtrui. Duidelijker kon haar favorietenrol niet zijn, maar ze schuwde die status in de race niet.



Kopecky keek enkele ronden de kat uit de boom, maar smeerde vervolgens het hele veld een bonusronde (goed voor 20 punten) aan de broek. Hierna kon ze eigenlijk controleren, maar daar bleef het niet bij. Ze sprokkelde - vaak dikke - punten bij de tussensprints en zet kort voor het einde de kroon op het werk met een tweede solo bonusronde.