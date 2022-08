Na twee keer bagage te verliezen op vluchten, gaat Poolse wereldkampioen met auto naar München

Pawel Fajdek is een grote naam in het hamerslingeren. Op het afgelopen WK in Eugene wierp hij zijn hamer nog richting een vijfde wereldtitel. Nochtans moest de Pool dat doen zonder zijn favoriete materiaal.

Dat stond op dat moment namelijk ergens te verkommeren (in de regen?). In juli wou Fajdek deelnemen aan een wedstrijd in Sotteville in Frankrijk, maar zijn bagage raakte verloren in een eerdere vlucht.

Gevolg: Fajdek kon niet deelnemen én hij kon zijn gebruikelijke materiaal ook niet gebruiken op het WK in Eugene. Dat weerhield hem niet om wereldkampioen te worden, maar de miserie was daarmee nog niet voorbij.

Toen de Pool terug naar huis vloog na het WK ging zijn bagage opnieuw verloren. Pas een week later kreeg hij het nieuws dat al zijn bezittingen aan huis geleverd zouden worden, alleen bleek het zwaar te zijn aangetast door water. Mogelijk door in de regen te staan.

"Na deze onaangename avonturen, kies ik liever voor een transportmiddel dat wat veiliger is", verklaarde Fajdek zijn keuze om met de auto naar de Europese Kampioenschappen te gaan aan de Poolse sportwebsite Sportowe Fakty.

"Ik hoop dat atleten die kiezen om te vliegen meer geluk hebben dan ik."