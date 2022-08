Zo vader, zo zoon(s): LeBron James en zijn zonen dunken erop los (VIDEO)

Dat de zonen van LeBron James ook een flink stukje kunnen basketballen, is al lang geen geheim meer. De 17-jarige LeBron junior - kortweg Bronny - staat in de belangstelling van verschillende Amerikaanse topuniversiteiten.



Bronny James kan over enkele jaren in aanmerking komen voor de NBA. Vader LeBron zou ervan dromen om samen met zijn zoon in één team te spelen.

Daarvoor zal hij dan wel nog even geduld moeten oefenen, al lijkt er op dit moment nog geen sleet te komen op Lebron senior, die eind dit jaar 38 wordt. Afgelopen seizoen was hij nog goed voor 30,3 punten, 8,2 rebounds en 6,2 assists per wedstrijd.

LeBron en Bronny samen in één team? Het kan dus, al menen kenners dat Bryce James (in de video's de jongen met de bril, red) nog meer talent heeft dan zijn oudere broer. De 15-jarige zoon van de Lakers-speler heeft dankzij een fikse groeispurt broer Bronny alvast voorbijgestoken in lengte.

In een filmpje dat LeBron James deelde op Instagram is te zien hoe ze zich met zijn drieën uit de naad werken in het trainingscentrum van de LA Lakers. Wie het meeste indruk maakte? Oordeel vooral zelf.