Kyrie Irving heeft beslist: hij speelt ook volgend seizoen bij Brooklyn Nets

De 30-jarige Irving werd de voorbije weken met verschillende andere teams in verband gebracht.





"Normale mensen brengen de wereld vooruit, maar degenen die anders durven te zijn, brengen ons naar morgen", zei Irving cryptisch tegen The Athletic. "Ik heb ervoor gekozen de optie in mijn contract te lichten. Ik zie jullie terug in de herfst."



Irving speelde in de afgelopen drie seizoenen 103 wedstrijden voor de Nets. Hij was vaak geblesseerd en mocht in het voorbije seizoen de meeste thuiswedstrijden ook niet meedoen, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen het coronavirus.



In de 29 wedstrijden die hij wel meedeed, kwam hij tot een gemiddelde score van 27,4 punten en 6 assists per wedstrijd.



De Brooklyn Nets werden dit seizoen in de eerste ronde van de play-offs met 4-0 opzij gezet door de Boston Celtics.



Mogelijk heeft de beslissing van Irving een invloed op die van die andere sterspeler van Brooklyn, Kevin Durant. Hij liet nog niet weten of hij in New York zal blijven.