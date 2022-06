EuroLeague basketbal bant Russische clubs ook volgend seizoen

"De integriteit en de regelmaat van de competitie mogen niet worden aangetast. Bovendien is de veiligheid van alle betrokken partijen een ultieme prioriteit die te allen tijde gevrijwaard moet kunnen worden", laat de organisatie weten.

In februari dit jaar, na de Russische invasie in Oekraïne, werd reeds beslist dat alle Russische ploegen die actief waren in de EuroLeague en de EuroCup niet meer mochten deelnemen aan het vervolg van het seizoen.



In de EuroLeague waren met CSKA Moskou, Zenit St. Petersburg en Unics Kazan op dat moment 3 Russische ploegen ingeschreven. De EuroCup telde met Lokomotiv Kuban Krasnodar één Russische deelnemer. Door de beslissing werd het seizoen ingekort van 34 naar 28 wedstrijden.

De plaatsen van de 3 Russische ploegen in de EuroLeague worden ingenomen door het Italiaanse Virtus Bologna, de winnaar van de EuroCup, het Spaanse Valencia en het Servische Partizan Belgrado.