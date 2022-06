Max Verstappen vindt salarisplafond in Formule 1 "helemaal verkeerd"

"Het is nog steeds een beetje vaag, ik denk dat niemand weet waar dit precies heengaat", zei Verstappen voor de eerste oefenritten voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan vandaag.



"Ik vind het helemaal verkeerd. De Formule 1 wordt steeds populairder, iedereen verdient daardoor steeds meer geld, ook de teams en het F1-management", doelde Verstappen op de commerciële eigenaar van de raceklasse.



"Dus waarom zouden de coureurs dan gelimiteerd moeten worden, de mensen die voor de show zorgen en hun levens riskeren? Want dat doen we. Voor mij is dit dus compleet verkeerd", aldus Verstappen.



De 24-jarige Nederlander verlengde begin dit jaar zijn contract bij Red Bull tot en met 2028. Naar verluidt verdient Verstappen tussen de 40 en 50 miljoen euro per jaar. Hij zou daarmee de best verdienende Nederlandse sporter aller tijden zijn.



Verstappen maakt zich niet alleen druk om zijn eigen inkomen, maar denkt ook dat jonge coureurs aan het begin van hun carrière minder makkelijk sponsoren en investeerders aan zich kunnen binden als er een salarisplafond komt in de Formule 1.



"De sponsoren ontvangen een percentage van het inkomen. Maar met een limiet krijgen ze hun investering nooit terug. Daarmee raak je de juniorecategorieën dus ook. En ik denk niet dat je dat moet willen."



Onduidelijk is hoe hoog de mogelijke salarislimiet zou moeten worden. Volgens de doorgaans goed ingelichte website Autosport.com wordt gesproken over een bedrag van 30 miljoen dollar (omgerekend 28 miljoen euro) per team. Daarmee moeten beide coureurs dan worden betaald.