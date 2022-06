Eindelijk: Auckland keert na 3 jaar terug op de tenniskalender

Het is de bedoeling dat het gecombineerde toernooi voor mannen en vrouwen in Nieuw-Zeeland wordt gespeeld van 2 tot en met 14 januari 2023.



In 2021 en 2022 kon het toernooi van Auckland niet doorgaan vanwege de coronapandemie.



De laatste winnares in 2020 was de Amerikaanse Serena Williams, de Fransman Ugo Humbert was de winnaar toen. Voor Williams (40) was het de 73e en tot nu laatste toernooizege.



Vanwege alle reisbeperkingen tijdens de coronapandemie konden de tennissers sindsdien niet meer naar Nieuw-Zeeland. Zowel in 2021 als dit jaar vonden de meeste voorbereidingstoernooien in de aanloop naar de Australian Open ook in Melbourne plaats.



Met een nieuwe toernooidirecteur, de Fransman Nicolas Lamperin, keert Auckland in 2023 terug op de tenniskalender. Lamperin werkte jarenlang als manager van onder meer Stan Wawrinka, Marion Bartoli, Richard Gasquet en Gaël Monfils.



De Australian Open begint volgend jaar op 16 januari. Met Dominique Monami (1998) en Yanina Wickmayer (2010) staan er 2 Belgische namen op de erelijst van het toernooi in Auckland. Sabine Appelmans verloor er de finale in 1990, Monami in 1999. Wickmayer was ook nog verliezend finaliste in 2011 en 2013. Bij de mannen moest Olivier Rochus (2005 en 2012) 2 maal in het zand bijten in de eindstrijd.