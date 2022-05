Red Dragons 2.0 vanavond? "Jonge generatie krijgt kans om zich te bewijzen onder nieuwe coach"

Vanavond spelen de Red Dragons hun eerste wedstrijd in de European Golden League. Een speciale wedstrijd, want debuterend bondscoach Zanini trekt ten strijde met een uitzonderlijk jonge ploeg. Commentator Marc Willems belicht 3 belangrijke factoren voor de wedstrijd tegen Letland die u vanavond op Sporza kan bekijken.

Een hoop nieuwe gezichten

Krijgen we vanavond een eerste inkijk in de toekomst van de Red Dragons? "De Belgen treden vanavond noodgedwongen aan met heel wat nieuwe, jonge gezichten. De oudste speler in de kern is 25 jaar oud", weet Marc Willems.

"Gevestige waarden zoals Sam Deroo en Stijn D'Hulst zijn er om uiteenlopende redenen vandaag niet bij, dus ben ik benieuwd naar het niveau dat de nieuwkomers halen. Het is in elk geval een geweldige kans voor hen om zich te manifesteren bij de nationale ploeg."



"Die jonge generatie is trouwens veelbelovend. Op Europese Kampioenschappen in de jeugd wonnen de Belgen regelmatig medailles. Natuurlijk is er nog wel een verschil met het niveau van bij de grote jongens. Letland zou in principe een haalbare kaart moeten zijn."



Menen-speler Seppe Rotty werd verkozen tot Speler van het jaar en is er vanavond ook bij.

European Golden League

Vanavond wordt de eerste wedstrijd afgewerkt in de European Golden League. Geen EK of WK, maar het heeft wel zijn belang.

Willems: "De ploegen die het tot in de "final 4" schoppen, maken kans om tot in de Volley Nations League te komen. Die Nations League kan je vergelijken met de Champions League in het voetbal. De Golden League is dan eerder de Europa League." "Het voordeel van die Volley Nations League is dat je daar veel punten kan sprokkelen voor de wereldranglijst. Hoe hoger op die ranking, hoe gunstiger de lotingen voor grote toernooien. Het zou dus ideaal zijn voor de Belgen als ze zich voor die Volley Nations League kunnen plaatsen, om zo een betere loting te hebben voor een toekomstig WK."

Italiaans vuur langs de zijlijn

Iemand anders die vanavond zijn debuut zal maken, is Emanuele Zanini , de nieuwe coach van de Red Dragons. "Ik hoor dat hij niet rond de pot draait en de lat hoog durft te leggen. Ik had de indruk dat de vorige coach Munoz te zacht van karakter was. Hij stond vaak bijna apathisch langs de zijlijn. Zanini lijkt me meer een echte leider. Hij is een Italiaan die volgens mij wel vuur kan brengen. Hij heeft veel ervaring en zal duidelijke lijnen uitzetten."

"Ik ben benieuwd naar de chemie tussen Zanini en de spelers. Daar ga ik zeker op letten. Een goede uitslag is mooi meegenomen, maar geen absolute prioriteit", besluit Willems.

Kijk vanavond naar België - Letland om 20:30 op Sporza

Nieuwe bondscoach Emanuele Zanini.