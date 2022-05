42 punten van Doncic volstaan niet na indrukwekkende comeback Golden State

Golden State - Dallas Mavericks 126-117

Luka Doncic leek de man van de avond te worden. Hij maakte 42 punten, waarvan meteen 18 in het eerste quarter. Met een driepunter 13 seconden voor de rust maakte hij er 72-58 van halfweg. Golden State stond zelfs even 19 punten in het krijt.

De 126-117-overwinning van de Warriors in duel twee tegen de Mavericks was een verhaal met een plotse plottwist in het laatste quarter.

Maar in de schaduw staan van Doncic? Neen, daar bedankte Steph Curry voor. In het derde quarter stond de grote man bij Golden State op. Geholpen door Kevon Looney die uiteindelijk 21 punten zou maken en 12 rebounds plukte.



Pas vroeg in het vierde quarter kwam Golden State voor een eerste keer in de wedstrijd op voorsprong.

"Het zijn de Warriors. Dit is een fantastisch team", zei Doncic achteraf. We moeten onze defense aanpassen. We stonden 19 punten voor, dit is pijnlijk, maar we mogen niet achterom kijken."



Golden State staat nu 2-0 voor in de onderlingen duels. Wie het eerst vier duels wint, speelt voor de NBA-titel. Het is geleden van 2019 dat Golden State die finale speelde. Dat was het einde van een gouden periode met vijf finales op een rij.