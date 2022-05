Ladders, bijen en honden: ook voor deze zaken zijn Girmay en co maar beter op hun hoede

Winkelkarren

Lampaert werd aangereden door zijn vriendin met een winkelkar en hield daar een vervelende achillespeesblessure aan over. Misschien wou Astrid dat Yves wat meer thuis was.

Wielrennen is een gevaarlijke sport, dat weet iedereen al lang. Maar dat ook boodschappen doen riskant kan zijn, weten we pas sinds 2016. Een bezoek aan de supermarkt samen met zijn vriendin Astrid zorgde er toen voor dat Yves Lampaert verstek moest laten gaan voor zijn droomkoers Parijs-Roubaix.

Bijen en wespen

Het lijkt banaal, maar bijen -of wespensteken dwongen al veel renners tot opgave in het verleden.

De meest recente is Lukas Pöstlberger. In de Tour van 2020 moest hij opgeven na een bijensteek in zijn mond. De Oostenrijker kreeg een anafylactische schok en viel in de graskant. Het zag er even ernstig uit, maar Pöstlberger houdt er geen blijvende letsels aan over.

In de Tour van 2001 was Jonathan Vaughters het slachtoffer van een wesp. Hij werd gestoken op zijn ooglid en kon door de zwelling nog moeilijk zien. Een behandeling met cortisonen had het probleem snel kunnen verhelpen, maar dat moest Vaughters weigeren uit angst voor een positieve dopingplas.

Ook Sander Armée en de relatief onbekende Italiaan Danilo Celano kregen al te maken met een steek op het oog. Een allergische reactie zorgde bij beide heren voor een enorme zwelling. Heel erg vervelend, maar gelukkig geen probleem op lange termijn. En het levert vooral hilarische foto's op.