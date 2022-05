Warriors hebben finaleticket beet, Celtics dwingen Bucks tot Game 7

Western Conference: Warriors hebben eerste finaleticket beet

Hoewel Memphis afgelopen donderdag nog zwaar uithaalden tegen de Warriors (134-95) konden Curry en co zich vannacht helemaal verzekeren van een finalestekje in het Westen.



Golden State begon meteen sterk aan de partij, maar moest uiteindelijk wachten tot het laatste quarter om het verschil te maken. Opnieuw waren Klay Thompson (30 punten) en Stephen Curry (29 punten) de uitblinkers van dienst.



De ploeg uit Californië krijgen in de finale de Phoenix Suns of de Dallas Mavericks voor zich. Zij kijken elkaar zondagavond voor een zevende en laatste keer in de ogen.