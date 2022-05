Belgian Lion Ismael Bako verliest met Manresa de finale van de Champions League

Ismael Bako speelde voor de tweede keer in zijn carrière de Final 4 van de Champions League. In 2019 moest hij als speler van de Antwerp Giants vrede nemen met brons.



Nu werd het dus zilver, na een 98-87-nederlaag tegen Tenerife. Bako begon in de basis en scoorde 2 punten in 15 minuten. De Belgische center plukte ook 1 rebound en deelde 3 assists uit.



Bij Tenerife was de Finse scherpschutter Salin de topscorer met 18 punten, spelverdeler Huertas drukte ook zijn stempel met 13 punten en liefst 14 assists.