Ex-international Edgar Davids wordt assistent-bondscoach van Nederland

Met Oranje speelde Edgar Davids zelf 3 EK's en 1 WK. Straks mag hij nog eens mee naar het WK, als assistent-bondscoach van Louis van Gaal.



Normaal gezien zou Henk Fraser in die rol naar Qatar trekken. Maar Fraser is vanaf volgend seizoen hoofdcoach van FC Utrecht en kan dat niet combineren met de functie van assistent-bondscoach.

"Ik ben niet alleen trots, maar ook superenthousiast dat ik mijn loopbaan als trainer kan voortzetten samen met een gerenommeerde trainer zoals Louis van Gaal", reageerde Edgar Davids.



Ook Louis van Gaal is enthousiast. "Nadat duidelijk was dat Henk Fraser zich met ingang van het komende seizoen volledig op FC Utrecht richt, heb ik Edgar gevraagd of hij mijn - tweede - assistent bij Oranje wilde worden."

"Onze wegen hebben elkaar in het verleden regelmatig gekruist en ik ben ervan overtuigd dat hij deze rol op een prima manier gaat invullen."

"De spelers kunnen optimaal profiteren van zijn ervaring als international op 4 internationale eindtoernooien."

Nederland neemt het in de groepsfase van het WK op tegen gastland Qatar, Senegal en Ecuador. Na het WK neemt Ronald Koeman over als bondscoach.