Brooklyn klopt Cleveland en zorgt voor een razend spannend einde van de reguliere competitie

In de Western Conference is de spanning van het reguliere seizoen al even zoek, maar in het Oosten is nog een hevige strijd aan de gang voor een goede uitgangspositie.

De Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers en Brooklyn Nets zijn zeker van de Play-Ins, maar hun posities staan met een speeldag te gaan nog niet vast.

Wat is het verschil of een ploeg 7e of 9e eindigt? Wel, de winnaar van het duel tussen de nummers 7 en 8 mag deelnemen aan de Play-offs, de verliezer krijgt een herkansing tegen de winnaar van de strijd tussen nummers 9 en 10. Dubbel zoveel kans om de Play-offs te halen, dus.