Sportweekend ging dansen op het BK hiphop: "België hoort echt bij wereldtop"

"Knallen, gaan, maar ook vibes", "peace, love, unity and having fun", "Je uitleven en niet meer nadenken". Het zijn enkele omschrijvingen van hiphop van de BK deelnemers.

Het is duidelijk: hiphop is een sport, maar er is tussen de kandidaten ook veel samenhorigheid. "Het goede aan de dansscene in België is dat we klein land zijn, iedereen kent elkaar. Het is makkelijk om elkaar te trainen en je kan inspiratie van overal halen", vertelt Puya Yazdani, Belgisch kampioen bij de paren.

"Prijzen halen hoort er ook bij, maar het gaat toch vooral om de eenheid en de liefde."

Er zijn verschillende disciplines op het BK, zo is er ook een competitie voor de megacrews, de grote dansgroepen. Daar werd de 2 Step Dance Company uit Boortmeerbeek Belgisch kampioen. "Het niveau lag heel hoog dit jaar", klinkt het daar.

En dat klopt. De Belgen horen samen met Nederland en Rusland tot de top. "Dit is zeker wereldtop", vertelt organisator Ancke Clinck. "De vorige keren hebben ze altijd finale gehaald op het WK."

Een sportdiscipline om in de gaten te houden dus.