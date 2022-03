Tony Martin veilt zijn olympisch zilver voor slachtoffers van oorlog in Oekraïne

Tony Martin zette na het WK in ons land eind vorig jaar een punt achter zijn succesvolle carrière. Sindsdien werkt hij in zijn Zwitserse woonplaats Kreuzlingen als leerlingenbegeleider in een privéschool voor toekomstige topsporters.

In zijn school werden tot dusver 43 vluchtelingen opgevangen.

"Als ik mijn kleinkinderen kan zeggen dat mensen geholpen zijn door die medaille, dan is dat me veel meer waard dan hun het origineel te tonen. De herinneringen neemt niemand me af", aldus Martin, die vorig jaar een punt zette achter zijn wielercarrière.

De veiling loopt tot en met 9 april. Het openingsbod bedraagt 5000 euro.