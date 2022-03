Jakob Ingebrigtsen test daags na zijn WK-zilver positief op corona

Jakob Ingebrigtsen was gisteren na de 1.500 meter niet helemaal tevreden. De Noor was voor goud naar Belgrado afgezakt, maar het werd zilver na Samuel Tefera.

Een dagje later laat de Noor weten dat hij besmet is met het coronavirus.

"Toen ik net thuis in Sandnes (in het zuidwesten van Noorwegen, red.) aangekomen was, besloot ik me te laten testen. Ik had gisterenavond een vreemd gevoel", schreef de olympisch kampioen van Tokio in een Instagram-verhaal bij een foto van zijn positieve coronatest.

"Voor de race leek alles normaal, met een negatieve PCR-test en verschillende andere tests", aldus de Noor.

"Slechte timing, maar op een bepaalde manier onvermijdelijk. Nu gaat het allemaal om herstellen en weer gaan trainen."