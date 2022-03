Geplaagd Phoenix verweert zich kranig in heruitgave van NBA-finale

In de NBA heeft kampioen Milwaukee de Phoenix Suns over de knie gelegd in een heruitgave van de finale van vorig seizoen. In het duel tussen Boston en Brooklyn was Jayson Tatum de uitblinker met 54 punten, Denver-speler Nikola Jokic schreef een stukje geschiedenis.

Voor Phoenix was het de eerste trip richting Milwaukee sinds de verloren NBA-finale van vorig seizoen. De Suns moesten het stellen zonder de geblesseerde basisspelers Chris Paul en Devin Booker, ook luxe-invaller Cam Johnson lag in de lappenmand.



Toch kwam Phoenix verrassend sterk voor de dag. Zonder Paul en Booker leken de bezoekers op weg naar een stunt toen ze halfweg het 4e quarter een kleine bonus hadden en Bucks-sterspeler Giannis Antetokounmpo in foutenlast zat.



Maar Jrue Holiday en vooral Khris Middleton namen de regie over. Middleton (44 punten) was de katalysator van een stevig slotoffensief van de thuisploeg, die uiteindelijk nog met 10 punten verschil won: 132-122. Holiday tekende voor 24 punten. Phoenix blijft ondanks het verlies wel de nummer 1 in de NBA.

Tatum wint titanenduel van Durant

De Brooklyn Nets brachten zondag een bezoekje aan Boston en konden dus rekenen op Kyrie Irving, die tegen zijn ex-team voortdurend uitgejouwd werd. Irving scoorde 19 punten en kon niet voorkomen dat de Celtics de zege thuis hielden: 126-120.



Bij de thuisploeg was Jayson Tatum niet af te stoppen. De forward had met liefst 54 punten zijn meest productieve avond van het seizoen. Bij de rust had Tatum al 34 punten, in totaal gooide hij 8 driepunters binnen. De Celtics zijn na een povere seizoensstart bezig aan een opmars, onder meer dankzij de beste verdediging in de NBA.



Kevin Durant maakte 37 punten voor de Nets en overschreed daarmee de kaap van de 25.000 punten in de NBA, 22 spelers gingen hem voor. De Brooklyn Nets prijken momenteel op de 9e plaats in de Eastern Conference en grijpen zo voorlopig naast een rechtstreeks ticket voor de play-offs.

Onnavolgbare Jokic leidt Nuggets naar winst in verlenging

In het duel tussen Denver en New Orleans heeft Nuggets-speler Nikola Jokic zijn MVP-kandidatuur nog maar eens kracht bijgezet. De Serviër was goed voor 46 punten, 12 rebounds, 11 assists, 4 blocks en 3 steals, een statistiek die niemand hem ooit voordeed.



Jokic maakte 30 van zijn 46 punten in het laatste quarter en de verlenging. Zijn Nuggets wonnen zo met 138-130 van de Pelicans.

Alle uitslagen van zondag: