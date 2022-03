Miami vergalt de terugkeer van Kevin Durant, Clippers blijven de ploeg van 't stad in LA

De Brooklyn Nets mochten vannacht Kevin Durant weer verwelkomen na een knieblessure. De 4-voudige topschutter in de NBA had sinds 15 januari in de lappenmand gelegen. In die periode verloren de Nets 16 van hun 21 wedstrijden en zakten ze van de 2e naar de 8e plaats in de Eastern Conference.



Bij zijn terugkeer kreeg Durant meteen een taaie brok voor de kiezen, want tegenstander Miami is geruisloos naar de koppositie in het Oosten geslopen. Durant was met 31 punten wel op de afspraak, maar kon niet voorkomen dat zijn team een voorsprong van 16 punten uit handen gaf.



Miami zette na de rust een tandje bij in verdediging en knokte zich zo weer in de match. Op minder dan een minuut van het einde had Durant de kans om Brooklyn weer op voorsprong te schieten, maar zijn driepunter ging naast. Een sterke Bam Adebayo (30 punten, 11 rebounds en 6 assists) maakte het vervolgens af onder de ring. Miami won uiteindelijk met 107-113.