Belg Stefan Goris eindigt 5e op WK sledehondenracen: "Jammer dat mijn hond schrok van een fotograaf"

Voortgetrokken door 6 honden zo snel als mogelijk een circuit in de sneeuw afleggen. Dat is in het kort een wedstrijd in het sledehondenracen. Stefan Goris trok er dit weekend voor naar Hamar in Noorwegen om het WK te betwisten en scheurde aan een gemiddelde snelheid van gemiddeld 33,8 km/u. over het parcours.

Alleen botste hij al snel op een onvoorziene hindernis. "Na enkele honderden meters sprong er plots een fotograaf uit de berm voor een mooie foto. Hierdoor schrok de leidhond en trapte de teamhond over de lijn. Hierdoor moesten we meteen de schade beperken, waardoor we dag 1 afsloten op een 7e plaats."

Goris kon op zaterdag en zondag dichter naar de top schuiven en eindigde uitiendelijk op de 5e plaats van de 18 startende zeshondenteams.



"Top 5 was het doel. Zeker aangezien we maar 6 honden in training hebben. Daarmee dit resultaat behalen, is niet te onderschatten. Tegenstanders hebben bijna allemaal 15 tot 40 honden ter beschikking voor hun selectie. Ik kan dus best tevreden zijn."



"Het team heeft geen reserves en dus geen foutenmarge. Mijn geheim: je moet het vuur in het team doen branden en niet erachter. Een echte leider beveelt niets. Hij dient zijn team."